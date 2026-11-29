今年度桃園市長選舉，國民黨籍市長張善政尋求連任，最終以逾六十四萬票、得票率百分之五十五，擊敗獲五十一萬餘票、得票率百分之四十四的民進黨候選人黃世杰。雙方相差十三萬餘票，藍綠差距比四年前更大。張善政發表勝選感言時，喊話中央「建設沒有藍綠」，盼攜手推動桃園重大建設。

桃園市選委會統計，市長選舉人數一百九十四萬三五三七人，投票率百分之六十點四三；較二○二二年增加近一個百分點。

張善政自開票起一路領先黃世杰，最後拉大差距。黃世杰先宣布敗選，接著，張善政在夫人張琦雅、議長邱奕勝及多位立委陪同下登台。他表示，每一張選票都代表對他個人、過去四年市政團隊的肯定，以及對桃園未來四年的期待；今天當選不只是個人榮耀，更是肩上沉甸甸的責任。

張善政也向中央喊話，「建設沒有藍綠，政黨有競爭，但市民的幸福是共同的責任」，桃園捷運綠線、可負擔住宅自治條例及龍科三期計畫，都需中央與地方攜手合作。過去四年他已為桃園打下基礎，未來四年要讓更多建設開花結果。

張善政高票連任，被媒體問上班第一件事情要做什麼及謝票行程，他說要「趕快把公文拿回來簽完」，預告今天一整天都是謝票行程。他說，未來四年會是非常精采的四年，過去打下很好的基礎，但坦白說，團隊很多都是新成員，有一段磨合期，未來四年沒有磨合期，開始全速前進。

對於未來是否會有跨黨派合作，張善政說，不管是哪一黨執政，大家都是一心為市民福利在努力；期待未來即便是不同黨的市長，還是希望有非常善意的交流。

承擔結果 民進黨桃園市長候選人黃世杰（中）挑戰失敗，選舉結果出爐後現身，支持者忍不住落淚。記者鄭國樑／攝影

從得票數觀察，張善政今年比上屆增加八萬九千餘票，得票率由百分之五十二點○二升至五十五點六八；黃世杰比上屆鄭運鵬增加八萬六千餘票，增加票數與二○二二年民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清合計約八點五萬票相當，顯示綠營選票有所回流，但未能縮小與張的差距。

張善政四年前唯一落敗的觀音區，今年以一○○五票反勝，黃世杰則翻轉大園區和新屋區。主要票倉中，張善政在中壢贏三點五萬票，平鎮、八德差距也較上屆擴大。

黃世杰選戰後期挾洋流聲勢急起直追，猛攻公車、捷運綠線等市政議題，確實催回部分綠營選票；但張善政挾現任優勢及四年施政成果，最後階段密集站路口、車隊掃街，並針對埤塘光電、龍科三期等議題與中央交鋒，最終守住桃園。