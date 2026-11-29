國民黨高雄市長候選人柯志恩深蹲高雄四年，再度挑戰遺憾敗北，雖然票數成長十四萬票，依舊無法翻轉高雄。此次柯志恩內有黨中央政治包袱、外有現任市長陳其邁執政壓力，表面上迎戰欠缺聲量的對手賴瑞隆，但柯志恩多次直言，真正的對手是新潮流，但她用盡洪荒之力也難以撼動綠色板塊。

柯志恩分析自身敗選原因，強調國民黨多年未執政，行政資源欠缺是原因之一。事實的確如此，若扣除高雄市前市長韓國瑜主政兩年，原高雄縣區綠營執政超過四十年，原高雄市區也長達廿六年，挾多年執政優勢，綠營基本盤至少贏過藍營一成五至兩成，藍綠起點約存在廿萬票落差。

綠營掌握行政資源，百工百業一片「綠友友」，源源不絕的綿密組織支持賴瑞隆不斷成立後援會，柯志恩雖以專業形象吸引中間選民，基層人際網絡卻遠不及民進黨。

國民黨主席鄭麗文親中形象、立法院黨團總召傅崐萁強勢作風，無疑成為柯志恩無法擺脫的政治包袱。此外，賴瑞隆猛攻柯屈服黨意與財劃法爭議，再加上陳其邁強力操作，柯志恩被貼上只聽黨意、犧牲高雄利益的標籤，使她在基層面臨極大壓力。

柯志恩攻擊點聚焦「滿城盡是新潮流」，並以「新潮流寶寶」形容賴瑞隆，企圖說服中間選民接受政黨輪替。然而，多數市民自認與派系復辟沒有切身關係，更認同陳其邁的執政成績，期待延續綠色執政，打派系牌難以撼動港都選情。

相較八年前韓國瑜帶起的「韓流」風潮，現在網路資訊傳播更廣、更快，即使柯志恩版「鐵拳教育」在網路瘋傳，但綠營網軍也強力反擊，「旗山吃香蕉事件」、「王金平消防餐敘唱歌」等事件都讓柯志恩在空戰上吃了不少悶虧，每次只要聲勢拉高，就立即有網軍帶風向，有效壓制藍營支持者聲音，這一次苦戰，柯志恩已拚盡全力。