港都大戰，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆靠著「尊邁」、「延續施政」戰術擊敗國民黨對手柯志恩，拿下近百分之五十三得票率，不僅成功固守綠營基本盤，還大勝柯志恩逾十萬票。現任市長陳其邁六年執政順利交棒，也讓被賴清德總統點名「未來要拿起更大支麥克風」的他有更上一層樓的底氣。

二○一八年，陳其邁以七十四萬票敗給對手韓國瑜，四年前選舉時對上柯志恩，以五成八得票率勝選，得票數小幅成長至七十六萬票，陳其邁的選票也被視為綠營基本盤防線。

高雄選舉在今年上半場選情偏冷，綠營面對二度參選的柯志恩，雖然熟悉、但也謹慎應對，投入選戰以來，賴瑞隆選戰主軸圍繞陳其邁，主打第四棒「接棒」、「延續市政」，以「尊邁」打出安全牌，試圖將陳的施政滿意度完全轉化為自身的選票。

陳其邁九月初發表新書時，賴總統一句「有更大的麥克風」等著他，引發關注，看似期許陳其邁更上一層樓，一方面也將高雄選戰壓力放在他身上。

「洋流」成形後，效應外溢至高雄，陳其邁也藉著前總統蔡英文、賴瑞隆在場機會，向支持者喊話「選票上雖沒有我，但看到五號賴瑞隆投下去就對了」，明確認證賴就是他的接棒人選；賴瑞隆也順著洋流熱潮自封「隆捲風」，原本力守基本盤的選戰策略，也隨著賴瑞隆解開「偶像包袱」，大玩變裝，將原本偏冷的選情轉熱，成功吸引選民目光。

陳其邁則在造勢場多次喊話交棒，開票結果，賴瑞隆的得票數超車陳其邁，象徵陳其邁六年執政累積的底氣，成功轉移給賴瑞隆，選民也用選票肯定邁市府的六年政績。

行政院長卓榮泰選前替賴瑞隆站台，活動結尾一句，「要陳其邁帶著勝利的旗子到行政院」，看似輔選口號，但隨著陳其邁成功達標，那支「更大的麥克風」是否交到陳其邁手中，已成為後續內閣高層人事的焦點。