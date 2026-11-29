民進黨鄭朝方暌違八年重返縣長戰場，終結藍營在新竹縣廿五年執政。鄭朝方挾竹北市政成績，淡化政黨色彩、擴大支持版圖；反觀徐欣瑩，初選後黨內組織分裂，加上藍白合破局，差距超過十個百分點以上，原有的藍營組織優勢崩盤，成為敗選關鍵。

鄭朝方勝選關鍵在竹北市，竹北選舉人口占全縣三分之一。鄭朝方主打「竹北經驗、竹縣實現」，憑過去施政成績在此得票至少超過徐欣瑩一倍，拉開領先。

其次，鄭朝方刻意淡化政黨色彩，賴清德總統、「洋流」都未到竹縣助選，造勢場合也不見政黨旗幟。面對鄭家家族等各種爭議，陣營都採冷處理。

藍白分裂也為鄭朝方創造爭取選票的空間。鄭朝方不僅與白營候選人同台，選前也與柯文哲胞妹柯美蘭合影，並獲陳見賢妻子喊話「唯一支持善良的人」，讓選戰超越藍綠基本盤對決。

鄉鎮市開票，鄭朝方拿下竹北、竹東等人口較多區域，連徐欣瑩的新豐家鄉也贏三千多票，徐欣瑩已非單純選戰攻防失利，是結構性崩盤。初選裂痕未解，加上白營選票流失，都是敗選因素。

鄭朝方上任後將面對藍營主導的議會及多數由國民黨籍掌握的鄉鎮市長結構。如何與在野陣營協調合作，將是施政首要考驗。