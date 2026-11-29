民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘昨以百分之五十五得票率，擊敗在野大聯盟合推的無黨籍對手吳品叡；蔡易餘說，接下來一個月將籌組最強縣府團隊，未來攜手中央合作，延續縣長翁章梁農工科技大縣，發展嘉義黃金十年。

蔡易餘為嘉縣海區立委，他說，今年選戰打出好成績，但也觀察到山區支持度不如海區，他將在山區深耕，讓山區鄉親能像海區鄉親一樣信任他，會持續傾聽民意、不讓大家失望，並維持良好的府會關係，和諧推動縣政發展。

吳品叡獲逾百分之四十四得票，她指出，想對每一位支持者說「對不起，沒有把勝利帶回來」、「辜負了每一個勇敢的嘉義人」；她對嘉義的關心不會停止，會帶這段旅程給她的力量，繼續為嘉義努力，「如果再讓品叡選一次，還是會想要為嘉義勇敢一次」。

地方人士分析，嘉縣綠營以英系為主流，翁章梁任內受惠中央資源大量挹注，前總統蔡英文拍板無人機、嘉科園區，將中央資源轉化為執政成果，成為綠營選戰優勢重要底氣；前立委陳明文也扮演重要角色，居中協調地方派系、各地公所及農會，功不可沒。

相較之下，國民黨在嘉義縣長期缺乏「母雞」，組織整合與動員能力薄弱，形象派立委王育敏無意再戰，更於選前請辭黨部主委一職，藍營內部認為衝擊地方士氣。