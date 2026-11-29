雲林縣長選舉開票藍綠候選人的得票數拉鋸，一直呈現兩位數票數差距，經中選會開票統計結果，縣長劉建國以173票險勝張嘉郡，但也使得原本以25票贏得斗六市長的民進黨候選人尹令瑛，出現大逆轉，以27票之差敗給國民黨候選人黃尤美，藍綠一上一下，戲劇性的選舉變化，一夜驟變，讓雙方支持者心情忽冷忽熱，憂喜參半。

雲林縣長選舉開票結果各陣營出現不同版本的票數，經中選會今晚最終重新計票結果，原本被認為輸了縣長大位的民進黨劉建國，以173票險勝，支持者歡天喜地，大放鞭炮，心情HIGH到最高點，但在眾人狂歡之餘，卻有一人默默離開歡樂舞台。

因為中選會公布票數之前，雲林縣長選舉票數的落差，關鍵在於斗六市的一個大里的兩個票匭，經中選會計票公告後，使雲林選舉出現大逆轉。

斗六市長民進黨候選人尹令瑛及國民黨候選人黃尤美，兩人初步開票，尹以25票險勝黃，但因票數太接近，尹在得知勝選仍低調暫不宣布當選，也不放鞭炮，在中選會公布最終確認票數，黃尤美以27票勝選，斗六市長勝負瞬間變色，由國民黨獲勝。

一場選戰使得縣長和市長，藍綠一上一下，如此大的變化，使支持者心情起落特別大，綠營的人說，得了縣長，失了市長，一夜間如此大的變動，得失之間不知該哭或該笑。

至於開票延遲原因，雲林縣選委會也說明指出，編號494雲林國小投開票所投開票報告表，因山地及平地議員得票數，皆加總至縣議員總票數，致縣議員投票總人數與議員得票總數勾稽不符。因一時之間找不出問題，後經公所派員去投開票所，將所有選票及報表帶回處理，才確認報表出問題，因而計票時間才受延遲。

中選會計票結果出爐，劉建國贏得雲林縣長寶座，斗六市長尹令瑛（右二）也初步以25票險勝贏得斗六市長，綠營雙贏，全場歡騰，不料，後來市長票出爐，結果由綠轉藍，讓支持者心情大轉變。記者陳雅玲／攝影