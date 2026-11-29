九合一選舉翻轉地方執政版圖，國民黨守住北台灣的台北市、新北市、桃園市及基隆市，但中部防線失守，民進黨將台中藍天變綠地，再加上台南、高雄等執政縣市，總計贏得十縣市，增加五席；國民黨拿下十一縣市，較上屆減少三席；無黨籍的新竹市長高虹安順利連任。

在全國縣市長得票中，民進黨獲得六○三萬餘票，國民黨獲五八八餘萬票，得票率分別為百分之四十八與百分之四十六。

劉建國173票險勝張嘉郡

民進黨此次地方選舉喊出「保五搶Ｎ」，雖未能翻轉雙北，但除守住原有執政的台南市、高雄市、嘉義縣及屏東縣，更拿下台中市、新竹縣、彰化縣、宜蘭縣、嘉義市與雲林縣六個原由國民黨執政的縣市，僅丟掉澎湖縣。其中，雲林縣民進黨候選人劉建國以一七三票險勝國民黨候選人張嘉郡。

國民黨仍維持全台半數縣市首長席次，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政成功連任，新北市長候選人李四川擊敗民進黨候選人蘇巧慧。

「搖擺州」台中直轄市三度政黨輪替，民進黨何欣純以超過三萬五千票勝出。記者黃仲裕／攝影

藍營保住南投收復澎湖

國民黨除了守住北北基桃、南投等地，也收復澎湖，金門縣由國民黨立委陳玉珍拿下，苗栗縣長鍾東錦則以國民黨籍連任。花蓮縣國民黨籍游淑貞僅以三五七票險勝無黨籍張峻，守住花蓮執政版圖。花蓮縣與雲林縣的縣長候選人得票差距極小，張峻昨晚宣布要聲請驗票；張嘉郡陣營也將聲請驗票。

民眾黨未獲縣市長席次

民眾黨上屆由高虹安拿下新竹市，此次高虹安以無黨籍身分參選成功連任；民眾黨推出的嘉義市長候選人張啟楷不敵民進黨王美惠，民眾黨此次未取得縣市長席次。

綠營執政版圖向北擴張

此次九合一選舉也是賴清德總統上任後首場全國性地方選舉，民進黨一改上屆嘉義縣以北全數失守的局面，地方執政版圖向北擴張，藍綠白地方政治版圖的變化，牽動各政黨二○二八總統與立委選舉布局。

身兼民進黨主席的賴總統昨晚表示，選舉已經圓滿結束，雖然選舉總有勝負，但民主永遠是贏家。賴也說，一切的政治治理是從地方展開，有好的地方政治，才會有好的國家治理，未來中央政府將持續扮演地方最堅定的夥伴，不分政黨、不分彼此，與各縣市政府團結合作，在建設、產業、交通與社福等面向全力支持，成為人民最真實的依靠。

國民黨主席鄭麗文昨天表示，會全面啟動檢討，國民黨沒有時間顧影自憐、療傷止痛，立刻整隊投入立委補選、議長選舉及二○二八大選，今年選舉是「司法介入最粗暴、規模最大」的一次，影響最大的就是宜蘭、新竹及彰化，面對如此嚴重的寒蟬效應、國家機器全面出動，黨中央也盡所有能力支援奮戰的候選人。鄭麗文談話中未提台中敗選，昨晚開票結果出爐後，副主席兼秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已請辭。