彰化縣長選舉魔咒再現，民進黨陳素月勝出，彰化市、花壇鄉與芬園鄉長選舉也大洗牌。彰化市由國民黨陳文賓終結綠營十七年執政，擊敗民進黨黃柏瑜；原由綠營主政的芬園鄉，改由藍營洪千芸入主，繼父親、母親之後，兩代三人主掌鄉政。至於花壇鄉長則由綠營葉繼元勝選，藍天變綠地。

陳文賓是現任市代會主席，深耕基層，黃柏瑜是現任縣議員，為留學英國劍橋碩士，兩人「土洋對決」下，陳文賓勝出。

民進黨芬園鄉長林世明轉戰縣議員，擔任三屆芬園鄉民代表的洪千芸，代表國民黨擊敗民進黨提名的現任副主席郭哲榮，當選芬園鄉長，她的父親洪慶章曾擔任四屆芬園鄉長，母親也擔任過一屆鄉長，兩代三人都選上鄉長，創地方自治史上難得紀錄。

國民黨籍花壇鄉長顧勝敏轉戰縣議員，民進黨提名的葉繼元捲土重來，打敗國民黨提名的鄉代會主席沈文盛，重回綠營執政。

苗栗縣部分，議員曾玟學、葉忠倫今年分別轉換跑道當選頭份市長、竹南鎮長，分別是苗栗縣人口第一、二大鄉鎮市。兩人皆為親綠背景，同以無黨籍投入選舉，昨晚開票結果一路與藍營支持的對手緊咬、拉鋸，戰況激烈。曾、葉最後分別以兩百多票、一千多票之差險勝，成功力抗藍營組織盤。

曾玟學曾是時代力量議員，退黨後以無黨籍身分在苗栗政壇活動。二○二四年曾獲民進黨支持參選山線立委，不幸落敗，今年轉戰頭份市長選舉，險勝擊敗國民黨提名、獲縣長鍾東錦力挺的議員徐功凡。

葉忠倫二○二二年首度投入政治圈，接棒時力縣議員宋國鼎，順利當選。此次以無黨籍參選竹南鎮鎮長，也獲得時力、民進黨高度支持；競選期間藍營支持的對手何秀綿因涉賄遭起訴收押，葉以一千多票小勝。

南投縣長許淑華順利連任，國民黨力拚的「十三＋一」鄉鎮市長全壘打卻未能達陣。國民黨這次拿下九席，較上屆增加兩席，但竹山、名間、水里、中寮四個鄉鎮市失利；民進黨則從三席減少至一席。