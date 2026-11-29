雲林縣斗六市長選舉藍營分裂，民進黨提名的尹令瑛原本在開票尾聲以些微票數領先，結果在最後一個票匭翻盤，中選會確認由國民黨黃尤美以廿七票之差勝選，守住國民黨執政；嘉義縣綠營英系欲攻克嘉義科學園區所在的朴子市、太保市，朴子由民進黨提名的前市長王如經回鍋，成功當選。

斗六是雲林大票倉，但藍營分裂，形成國民黨初選勝出獲提名的市民代表會副主席黃尤美、脫黨參選的縣議員賴淑娞，以及民進黨提名前立委尹令瑛角逐；尹令瑛昨晚一度領先黃尤美僅廿多票，尹陣營歡欣鼓舞，但不敢自行宣布當選，未料最後被翻盤。

嘉科園區所在的太保、朴子現任市長皆無黨，無黨議員黃嫈珺轉戰朴子市長，綠營則提名前市長王如經回鍋參選，但得票有差距，王自行宣布當選，由於黃家在地經營多年，地方對結果相當意外。太保市民進黨提名蔡易餘服務處副主任呂慧瑜，傾全黨之力輔選，對上爭取連任的市長鄭淑分，但鄭順利連任。

另，嘉縣溪口鄉長共四人參選，其中綠營提名的現任議員劉雅文呼聲最高，卻由政治素人、無黨籍蘇俊榮當選。

屏東部分，國民黨籍屏東市長周佳琪拚連任，民進黨提名梁育慈，集結中央、縣府及地方黨公職攻城，周佳琪險勝，守住南部「縣轄市」唯一藍天。

台東縣和澎湖縣人口最多的台東市、馬公市，皆由現任守住，國民黨籍台東市長陳銘風當選，且兒子陳建廷也當選台東市民代表；民進黨馬公市長黃健忠擊敗國民黨對手洪棟霖，差距些微，成功連任。