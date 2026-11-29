台南市長、嘉義縣長、嘉義市長一如預期由綠營奪下，延續綠大於藍的基本盤，台南陳亭妃、嘉市王美惠、嘉縣蔡易餘當選後的三席立委職缺補選，若藍營無法突圍，讓南、嘉形成縣市長和立委「全壘打」，賴清德總統二○二八拚連任不只台南本命區，更再擴大根基。

民進黨在台南執政超過卅年，賴總統於二○一四年連任市長曾經創下得票率近百分之七十三的天花板紀錄，他參選總統面臨三腳督，依舊在台南奪下超過百分之五十的得票率、也是唯一得票過半的縣市，展現本命區的強力支持度。陳亭妃順利成為「台南第一女市長」，即便得票不如賴清德原先設下的期望目標，她仍以過半得票力壓藍營。

嘉縣由民進黨執政逾廿五年，近年被視為由英系前立委陳明文操盤「明文規定」，山區、海區兩席立委未曾讓藍營越雷池，縣政則有縣長翁章梁掌握中央資源契機，賣力轉型農工科技大縣，穩固綠營支持度。賴清德選總統也於嘉縣獲各地第三高、百分之四十七得票率。

台南近幾年重大弊案、社會案件頻傳，八八槍擊案、學甲爐碴案、經發局前局長陳凱凌收賄案，都牽扯光電背後複雜利益，議長選舉案則遭大舉偵辦賄選疑雲，前年南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡則迄今未破案，雖對綠營選情造成力度不等的波瀾，但藍營仍難實際翻轉綠營在地優勢。

台南、嘉義縣的藍營長期缺乏「母雞」，謝龍介雖比前次參選南市長得票率有進展，吳品叡則參選起步較晚仍有激出支持度，如果無法繼續深耕茁壯，加上嘉市翻綠、市長黃敏惠接班人空缺，一旦立委補選再輸，屆時形成嘉市兩席、嘉縣兩席、台南六席立委和三個縣市長皆屬綠營，持續「綠到出汁」的形勢將愈難撼動。