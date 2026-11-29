國民黨基隆市長謝國樑連任成功，繼二年前挺過罷免，面對民進黨總統親戚童子瑋及洋流助攻考驗，一度陷苦戰。勝選關鍵在於穩住藍白基本盤及長者票倉，強打室內兒童樂園等十二大建設政績有感，以「反罷免」模式激發藍營危機意識；童子瑋雖猛打中央牌，但氣勢高仍功虧一簣，票數差距七千餘票，雖敗猶榮。

五十一歲謝國樑四年前拿下九萬六千多票、得票率百分之五十二，大贏民進黨蔡適應二萬五千多票，終結林右昌八年執政，二年前罷免案的期中考，不同意票多出一萬六千多票獲勝，連任之路再保住藍營基本盤，強打藍白合奏效。

這次謝國樑戰得驚險，強打藍白合作執政四年成績；童子瑋頻挖藍營票倉，還有白營謝立功倒戈，親民黨主席宋楚瑜支持，加上民進黨強打洋流，最後關頭謝國樑全力陸戰衝刺，催出「沉默螺旋」，形成藍綠對決。

選戰打到最後進入巷戰肉搏，深諳各里各戶的里長成為最有利幫手。童子瑋各後援會成立時，里長紛紛力挺；謝陣營動員透過民政、里鄰系統及執政優勢化解，一五七里長有高達一三一人站回到謝陣營，穩住基層。

謝國樑以「反罷免」模式操作選戰成功，黨內大咖韓國瑜等先後力挺，每天市場拜票，強打「謝國樑十二建設」及「三項交通指標全國第一」，以政績駁斥對手猛攻的施政無能，針對免費電動機車也承諾財政許可將復發，中間選民流失有限。

基隆六十五歲以上長者八萬多人，童子瑋雖率先喊出重陽敬老金及三節敬老禮金都加倍，但謝國樑馬上推出「長樂六五專案」，今年中秋節前首發，並允連任後都加倍，一年經費十七億，成功保住老人票。