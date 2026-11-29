國民黨台南市長候選人謝龍介在選舉最終階段以拆除烏山頭水庫水面型光電板點燃選民熱情，最終未能逆襲成功，他昨晚七時抵達競選總部發表談話說，這場選戰在基本盤及資源極度不對稱的情況下，團隊仍全力以赴，最後功虧一簣，「但也打了一場漂亮的選戰」。

謝龍介表示，透過這次選舉讓更多台南鄉親看見故鄉土地、水資源面臨的問題，是這場選戰的重要收穫，並恭喜民進黨候選人陳亭妃勝選。現場許多支持者不斷高喊加油，並喊話謝下次再戰。

謝龍介也向陳亭妃喊話，選舉不應只看勝敗，更重要的是看見民生的痛苦，以及土地、水資源究竟出了什麼問題，且這次選舉有將近一半選票支持國民黨團隊，代表台南鄉親已經注意到城市發展、土地及水資源等議題，希望陳亭妃未來也能正視相關問題，畢竟城市是要世世代代傳承下去。

謝龍介指出，未來執政過程當中，他仍然會提供協助，希望台南能夠變得更好，祝福勝選的一方，也希望新任市長不要只看選舉勝負，而忽略了市民真正關心的問題。

謝龍介此次主打藍白合，他說，感謝民眾黨和小草共同努力，選舉過程中收穫許多友情，也有不少人打電話表達不捨，但大家已經共同努力，打了一場漂亮的仗，相信台南未來一定會愈來愈好。

謝龍介四年前參選，得票率僅輸現任市長黃偉哲約五個百分點，此次再戰，選戰初期主打社福政策，試圖爭取不同年齡層支持，選戰後期更將攻防焦點轉向烏山頭水庫光電板爭議，催出藍營基本盤。