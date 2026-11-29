南投縣長選戰結果揭曉，國民黨現任縣長許淑華順利連任，許淑華從開票一路領先，晚間六時卅分上台自行宣布當選。民進黨候選人温世政雖有賴清德總統及綠營政治人物輪番站台，仍未能扭轉選情。許淑華憑藉施政成績、藍白整合及綿密地方組織，成功守住南投執政版圖。

許淑華宣布當選時，感謝鄉親支持，承諾未來四年持續推動建設，她也透露開票期間已致電温世政，肯定對方提出正面訴求，並邀請選後到草屯吃飯，希望跨越黨派為南投發展交換意見。

許淑華勝選的最大底氣來自施政成績。她任內償還九十一億元債務，達成零負債，並推出六十五歲以上長輩免健保費、擴大敬老愛心卡使用範圍等政策。南投高齡人口比例偏高，老人福利直接觸及選民需求，加上施政滿意度及民調肯定度超過八成，讓她在選戰初期就建立領先優勢。

温世政雖然出身草屯，卻長期在新北執業，返鄉參選時間短，地方人脈及組織基礎相對薄弱。民進黨為拉抬選情，賴清德總統及多名政治人物接力站台，但中央助選聲量未能有效轉化為地方選票。

選戰期間綠營主攻名間焚化爐、埔里垃圾掩埋場等環境爭議，許淑華沒有跟著對手議題起舞，讓選戰焦點維持在執政成績，避免陷入攻防消耗。

許淑華以「十三加一全壘打」串聯縣議員、鄉鎮市長、民代表及村里長等地方力量，建立從縣政到基層的完整支持網絡，雖然鄉鎮市長未能全部拿下，卻讓國民黨展現更強大動員能力。

許淑華連任，也有個人情感上的意義。父親許天送今年五月辭世，生前始終支持她從政，並叮囑她全心全意為南投鄉親服務。許淑華曾示，這是她在南投的最後一戰，如今順利連任，她也會將選民託付轉化為具體建設，成為她下一任期的重要目標。