台南市長選舉「妃龍」第六度交手，民進黨候選人陳亭妃以逾五成二得票率擊敗國民黨對手謝龍介，不僅成為台南首位女市長，也延續民進黨卅三年執政命脈。

陳亭妃昨晚勝選後，宣布未來將會成立「青年局」，打造青年留鄉發展環境；她也將邀請謝龍介加入市府「水質監測小組」，共同為台南用水安全把關。

陳亭妃昨晚在上千名支持者歡呼聲中進場，偕同媽媽陳黃秀及胞妹、市議員陳怡珍向市民致謝。她表示，自己不是含著金湯匙出生，從政廿八年始終秉持與人民站在一起的初心；這次騎遍台南卅七區、累計一○三七公里，不只是選舉催票，更是重新認識台南、聆聽地方聲音的過程，她感性說，「台南四百年來第一位女市長，不只是亭妃一個人的榮耀，而是所有台南鄉親共同成就的歷史」。

陳亭妃感謝每一張選票的支持，承諾未來將朝既定方向推動市政，逐一解決市民關切的問題，包括兌現選前對年輕世代的承諾，成立「青年局」，打造讓年輕人願意留在台南發展的環境；以及「福利六都齊」，捐出百分之卅選票補助款，協助偏鄉教育及營養。

針對選戰期間熱議的烏山頭光電板水質安全議題，陳亭妃表示，謝龍介相當重視台南水質，未來市府成立水質監測小組時，將正式邀請謝龍介加入，成員也將納入公民團體、里長及議員，並架設監測儀器，以最高標準接受全民監督。只要監測數據出現異常或不符標準，就會立即要求光電板停止運作，「大家的目標一致，台南的水一定要安全，絕不能有任何折扣」。

陳亭妃此次選戰主軸之一是「洋流妃起來」，原期待台北選情能有好成績，雖然最終未達預期，但民進黨成功贏回台中，仍讓她認為得來不易。

她表示，接下來將思考推動台中、台南、高雄「大串聯」，結合台中何欣純、高雄賴瑞隆的力量，讓中南部成為賴清德總統迎戰二○二八年大選的重要底氣。