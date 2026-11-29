台中市長盧秀燕被視為本次選舉藍營最大母雞，兼台北市長蔣萬安與台中市長候選人江啟臣的競總主委，本以為「穩住台中、支援台北」，沒想到台北守住，台中卻丟了。本命區失守對盧影響甚鉅，但也代表盧卸任後，勢必要將重心轉往台北。

盧秀燕二○二六選戰頻頻跨出台中市，更在台北市長蔣萬安告急之際接任競總主委，插旗台北意圖明顯。黨內人士指出，盧卸任市長後整體戰略以台中為大本營，更要一路向北，將影響圈打進全國政經中心。

不料台中敗選「後院起火」，對盧秀燕有三重打擊，首先是基層組織，苦心經營的中市民政系統拱手讓給綠營，衝擊本命區動員；其次是治理能力，藍營交棒失敗意味著市民對盧的八年施政並不埋單；第三重壓力來自國民黨內，連本命區都沒守下來，盧要進軍全國，勢必得花心力說服藍營眾多山頭。

持悲觀看法的藍營人士認為，二○二八已不是國民黨最好時機，盧應評估放棄下屆選總統的想法，黨內還有立法院長韓國瑜等呼聲高人選，盧沒必要在自己與國民黨聲勢都墜落低谷時，硬著頭皮投入艱困大選，況且盧在北部根基不穩，沉潛也是種智慧的選擇。

不過，支持盧續攻大位的呼聲仍在，藍營人士坦言，盧不是不會打逆風局，二○一八年從黨內初選到選戰一路逆轉，總不能過了八年磨練，反而只打必勝的仗吧？丟掉台中執政傷害很大，但不失為反省與再出發的養分，國民黨現在氣勢低迷，正需要有人登高一呼統整全局。

是否前進二○二八？關鍵還在盧的起心動念，盧秀燕向來不倉促決定與鬆口，但只要確定目標，幾乎難有事情能改變她的決心；對盧秀燕而言，「跨出台中」是不變的戰略。燕子失巢，無論要不要選總統，她都得繼續向前飛。