民進黨屏東縣長周春米四年前以一萬一○七七票驚險勝出，今年再與國民黨對手蘇清泉交手，拿下廿七萬一○一九票，得票差距擴大至十萬一○六六票，得票率六成一，連任成功。這場選戰不只是周春米四年施政的驗收，也是屏東藍綠政治實力再驗證，周春米挾執政優勢連莊，同時暴露國民黨長期缺乏縣長層級接班人才的困境。

周春米二○二二年首度參選縣長，當年全國綠營選情逆風，且民進黨初選激烈導致分裂，周初試啼聲拿下廿一萬七五三七票、得票率百分之四十九點○九，僅比對手蘇清泉多一萬一千餘票，成為藍綠近年少見的票數差距。

四年後政治條件不同，周春米大贏蘇清泉逾十萬票，主因是她不只延續前任路線，更擴大建設面，包括帶屏東從農業大縣轉型科技新城，招進台積電半導體供應鏈；推動高屏二快、屏南快、高鐵與捷運延伸等交通建設。周春米更推出育兒三部曲、長照與校園環境改善及六十五歲以上長者健保費補助，讓政府照顧落實到不同世代家庭，讓縣民有感。

屏東縣前縣長潘孟安卸任轉進中央後，與屏縣府合作暢通，加上民進黨在屏東連續執政近卅年，從地方組織、政策延續到人才接班已建立一套體系，選戰組織動員亦強，均成為周春米爭取連任的優勢。