雲林縣斗六市長選舉藍營分裂，民進黨提名的尹令瑛原本在開票尾聲以些微票數領先，結果在最後一個票匭翻盤，中選會確認由國民黨黃尤美以廿七票之差勝選，守住國民黨執政；嘉義縣綠營英系欲攻克嘉義科學園區所在的朴子市、太保市，朴子由民進黨提名的前市長王如經回鍋，成功當選。

2026-11-29 01:04