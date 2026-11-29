台中市長選舉結果驚天大逆轉，民進黨何欣純擊敗國民黨江啟臣，台中直轄市五屆上演三次政黨輪替，坐實「搖擺州」名號。國民黨在大環境失利，綠營洋流助攻，加上自身選戰策略判斷，江啟臣從原本穩拿一席，過度依賴既有優勢，反低估選情變化，最後接棒夢碎。

藍營台中市長初選上演「姐弟之爭」，整合極不順利；反觀賴總統去年十月即點名何欣純出戰，新系、英系、正國會等派系資源到位，市長、議員統一陣線，強化整體戰力。

「洋流」翻轉台中選戰節奏，沈伯洋二度台中合體何欣純，加上雙總統賴清德、蔡英文接力站台，讓原本全國知名度不如對手的何欣純，爭取到曝光機會，「洋流聚光燈」照亮何欣純的選戰光芒，催出綠營基本盤，更破圈讓中間選民、年輕人認識到何欣純，翻轉原本沉悶的選戰氛圍，帶動得票。

江啟臣學歷完整，主打穩健、國際視野，以及延續盧秀燕的市政成果，他有完整的政策白皮書，但論述與基層生活感受有落差，選戰拋出全英文辯論想凸顯專業，卻被認為不接地氣。

盧秀燕八年執政的高施政滿意度，原本是江啟臣接棒優勢，不過台中搖擺選民喜新厭舊，曾淘汰老市長胡志強，盧的執政光環未必能帶動江啟臣，反而盧執政後期面臨非洲豬瘟、廚餘、致癌油等風暴，市政備受檢驗，江延續盧的執政路線，難免會承受壓力。

何欣純是地方型政治人物，但親和力十足，提出政見以日常生活為主，更加貼近市民感受，何的特質與盧秀燕首次參選相似，驗證台中選民性格。

藍營痛失台中，讓盧秀燕的政治影響力受挫，牽動二○二八年大選。台中向來是總統大選風向的重要指標，藍營如何重新爭取中間與年輕選民？是未來重要課題。