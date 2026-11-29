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雲林鄉鎮市長當選名單出爐 斗六市長最後一刻逆轉
雲林20鄉鎮市下屆鄉鎮市長選舉結果在接近29日凌晨零時才出爐。斗六市長候選人各競總自行計票過程一度傳出民進黨候選人尹令瑛險勝25票，直到11時20分所有票所全部開出，國民黨候選人黃尤美逆轉險勝27票。
縣議員張維崢成功回鍋林內鄉長、簡慈坊轉戰當選斗南鎮長，爭取連任的林內鄉長劉姿言、口湖鄉長李龍飛則意外落選。
選舉結果當選名單如下：
斗六市：黃尤美（國民黨）、西螺鎮：廖秋萍（民進黨）、虎尾鎮：林嘉弘、斗南鎮：簡慈坊、林內鄉：張維崢（民進黨）、台西鄉：李文來、水林鄉：陳文正（民進黨）、崙背鄉：蔡旺源、元長鄉：李宗懋、二崙鄉：詹深洲、土庫鎮：陳特凱、四湖鄉：吳勁葦、口湖鄉：郭佳佩、東勢鄉：張健福（民進黨）、北港鎮：蕭美文、古坑鄉：林慧如（民進黨）、莿桐鄉：廖秋蓉（民進黨）、麥寮鄉：許忠富、大埤鄉：謝憲昇、褒忠鄉：黃麗花（國民黨）。
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