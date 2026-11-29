雲林縣長選舉開票藍綠候選人的得票數拉鋸，一直呈現兩位數票數差距，經中選會開票統計結果，縣長劉建國以173票險勝張嘉郡，但也使得原本以25票贏得斗六市長的民進黨候選人尹令瑛，出現大逆轉，以27票之差敗給國民黨候選人黃尤美，藍綠一上一下，戲劇性的選舉變化，一夜驟變，讓雙方支持者心情忽冷忽熱，憂喜參半。

2026-11-29 00:58