台中市長選舉結果出乎藍營預期，國民黨江啟臣以逾三萬票之差，敗給民進黨何欣純。江啟臣挾立法院副院長高知名度，加上現任市長盧秀燕加持，選戰初期有明顯優勢卻失手。江啟臣表示，選舉結果是他努力不夠，祝福何欣純當選，未來大台中要繼續前進，「感謝你們，我愛台中」。

江啟臣原本具領先優勢，但民調持續被何欣純拉近，選前藍綠都認為有當選可能。昨開票後，江啟臣、何欣純票數纏鬥，但何的票數一路領先逾千票，到後來差距擴大逾萬票，江啟臣難掩頹勢宣布敗選。

分析各區票數，江啟臣在山城四區都領先何欣純，但是江的本命區豐原小輸對手二五七票；何欣純在舊市區中、西、東、南區與南屯區都贏，何的大本營太平區贏對手九七五七票，大里區更大贏一萬八三九七票，拉開差距。

江競總開票過程氣氛低迷，昨晚江啟臣與競總主委盧秀燕宣布敗選，資深議員張瀞分眼眶泛紅，上前擁抱江。江啟臣向支持者說對不起，選舉結果不如預期，是他的努力不夠，也祝福何欣純當選，未來大台中要繼續前進，更哽咽喊「感謝你們！我愛台中！」

江表示，選舉是一時的，這座令我們驕傲的偉大城市，還是要繼續向前進，他會繼續在不同崗位上，為大台中鄉親打拚，為大家發聲。

政壇分析，江啟臣選戰始終採取低調穩健策略，原想守住領先，卻缺乏足夠強烈的攻勢。當洋流逐漸形成聲勢，藍營才轉守為攻，已難以扭轉選戰節奏。