台中市長選舉結果揭曉，民進黨何欣純豪取七十七萬六千餘票，以逾五成得票率，擊敗國民黨江啟臣的七十四萬餘票。何一開始不被外界看好，卻上演驚天逆轉，既是乘上「洋流」，也因為親和力和貼近生活的政見勝出。

何欣純說，這場選戰改變了台灣選舉文化，用正面願景帶來希望。

何欣純去年十月就被提名參選台中市長，儘管有先攻優勢，今年初民調仍被江啟臣甩出超過二十個百分點。何原本是地方型政治人物，走出屯區幾乎沒有全國甚至全市知名度，不過她早早啟動「走遍大台中」計畫，一步一步認識全台中六百多個里，打下堅實基礎。

江啟臣今年三月底被提名參選時，何欣純的民調還落後江十五個百分點，江陣營採取「冷選舉」的戰略，非常低調，也不會主動打議題戰，希望以強大的基層動員能力來確保勝利；相反的，何陣營則主打「炒熱選情」，強調政治明星輔選和社群的聯動。

今年九月「洋流」席捲台中，一口氣拉起知名度，江何民調差距進入個位數；不只洋流，賴清德總統、前總統蔡英文、副總統蕭美琴等大咖多次赴台中輔選，持續拉高曝光。等江啟臣發現選情丕變，想強化空戰與議題，已難追回印象分。

何欣純的政見聚焦「有感生活」，從解決交通、產業、安全等問題出發，貼近市民日常煩惱的塞車、創業、生育等議題，又持續不懈的車掃、路掃，將「何欣純」這個名字刻印到台中人的心中；選戰後期，即使沒有大咖助陣，何自己車掃就能吸引大批支持者。

何欣純說，投票結果不是個人勝利，而是全體市民的勝利，所有希望改變台中、讓台中更好的市民共同寫下新歷史，大家應該為自己感到驕傲，這次共同改變台灣的選舉文化，用正面願景帶來光芒與希望；她也盼支持者為台北市長候選人沈伯洋打氣，做他的星星，台中永遠是沈第二個家。