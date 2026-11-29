宜蘭縣長選舉翻轉藍天變綠地，民進黨林國漳到競選總部支持者揮手致意，隨後自行宣布當選。記者戴永華／攝影

民進黨宜蘭縣長選舉變天，連同嘉義市，南北「民主聖地」重歸綠營。民進黨林國漳翻轉藍天變綠地，昨晚八時自行宣布當選，他感謝鄉親支持，未來會成為跨越黨派的「全民縣長」服務鄉親；國民黨吳宗憲表示，他會負起敗選責任，未來繼續以立委角色，深耕宜蘭服務民眾。

這次選舉結果，林國漳以十三萬一八二八票、得票率百分之五十三點七四，擊敗吳宗憲的十萬八七三五票、得票率百分之四十四點三三，為綠營奪回暌違八年的縣長寶座。

宜蘭縣長選舉中，綠營一開始就勢在必得，賴清德總統下達宜蘭光復令，欽點林國漳披掛上陣，也多次下鄉輔選，集結府院黨全力拉抬。

林國漳雖是素人，樹立不錯形象，努力拚搏最終不負使命，替民進黨拿回重要指標縣。

林國漳昨晚自行宣布當選，他表示，參選以來勤走二三七個村里傾聽鄉親的聲音，知道宜蘭必須改變，希望未來可以更好，過程雖然辛苦，但是想到當選可以服務鄉親，更加勤奮，過程遭到抹黑都不重要，鄉親期盼與提點他必須做到，對手提出好的政策，他也會一併執行。

林國漳強調，選舉一時，服務人民才最重要，可惜雙北與基隆的優秀縣市候選人戰友未能當選，北北基宜跨縣市連線有困難，未來他不分黨派當全民縣長服務鄉親，落實綠色執政品質保證，重現宜蘭光榮感。

吳宗憲恭喜林國漳當選，感謝鄉親一路陪他走到現在。

吳宗憲說，這場選戰大家都努力過了，所有敗選責任由他來承擔，未來他還是會與鄉親站在一起，繼續走在為民服務的路上。