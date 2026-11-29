國民黨雲林縣長候選人張嘉郡敗選出乎各界意料，張家派系遭重擊，除了選前綠營黨內大咖紛來助選，包括總統賴清德就來站台多達八次，且每次都主攻張家三人世襲縣政，有違民主精神，總統身兼競總主委御駕親征迎戰張家，火力不小，加上綠營蘇治芬也獲得整合，穩定海線票源，使劉建國能翻轉敗勢。

另外，選前即有諸多傳聞，包括張派的主力農會系統動員力不如以往，且從投票率來看，雲林在地的票沒催出來，加上洋流外溢帶來返鄉投票增加效應，更埋下輸局的一大關鍵。

而國民黨在彰化縣長選舉原握有執政優勢，卻因提名紛擾、地方派系各有盤算，未能及時整合，終因內耗自失江山，讓民進黨陳素月以三萬多票差距勝出，彰化仍無法打破「兩藍一綠」輪替魔咒。藍營人士認為，在位者未積極培養接班人，反而各懷私心，才是失去江山的關鍵。

彰化向來被視為大選搖擺州，「贏彰化得天下」，這次選舉結果也被視為二○二八年總統大選的風向球。國民黨原本執政八年，卻在縣長提名過程一波三折，未依黨內初選機制，考量謝家政治利益而徵召魏平政，不僅引發黨內反彈，也失去民主程序及公信力，讓魏平政起步比陳素月晚了半年，知名度及支持度始終難以追上。

提名紛擾之外，地方山頭各有盤算，黨內整合始終不到位，傳統農會、水利等組織系統又遭綠營突破，部分縣議員及鄉鎮長候選人也刻意與魏保持距離。

原本肩負輔選重任的「南霸天」縣議會議長謝典霖父子遭羈押，更衝擊地方組織布局。縣長王惠美因不滿提名過程未受尊重，遲遲未投入輔選，也讓藍營士氣受到影響。