彰化縣長選舉結果，民進黨候選人陳素月以三萬多票勝出，讓彰化縣再次政黨輪替，她感謝三位對手，以及沒有將票投給她的鄉親，未來會以更謙虛的態度傾聽各方聲音，不分黨派、全力以赴；國民黨候選人魏平政雖落選，但拉近與陳素月的距離，他期許陳素月答應的建設要做到。

陳素月競選總部昨下午湧入支持者關注開票結果，隨著票數持續領先，現場氣氛逐漸熱絡，支持者期待勝選的氣氛濃厚；陳素月在開票約六成後宣布當選。陳素月表示，勝選是喜悅，也是責任的承擔，感謝鄉親支持，未來將持續努力，讓彰化有不一樣的進步。她指出，這次勝選關鍵在於長期以來在地耕耘，

陳素月二○○五年、二○○九年連續當選縣議員，二○一四年轉戰員林鎮長選舉未能當選，直到二○一五年立委補選勝出，正式進入國會，此後連續當選第八至十一屆立法委員，這次進一步挑戰縣長大位。

彰化縣長候選人魏平政（左）笑著安慰支持者，他的二哥（右）難過哭了。記者簡慧珍／攝影

魏平政和家人昨在競選總部一起登台，他的二哥難過地掩面，女兒魏敬倫笑容滿面但眼眶泛紅。魏平政感謝競總團隊、支持者和縣長王惠美、黨主席鄭麗文、縣黨部主委蕭景田幫忙，美好一仗他已經打過，他接受彰化縣民民主的決定。

魏平政說，是他努力不夠，一切選舉結果由他一個人承擔，選完後將開始謝票，聽取各方建言作為未來努力方向的參考，目前沒想到要參加彰化縣選第四選區立法委員補選。

無黨籍候選人邱建富敗選，他指出，敗選是因藍綠歸隊，而他沒有政黨奧援，所以資源方面比較少，未來會持續關心彰化發展，持續對彰化做出付出，並希望陳素月當選縣長後，能解決彰化人口外流及低薪問題。