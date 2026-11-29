雲林縣長選舉藍綠對決，一般認為國民黨張嘉郡在姑姑張麗善八年好政績奠基下，勝過二度挑戰張家的民進黨劉建國本無懸念，但兩人差距在百票內陷於膠著，出現雲林歷年最激烈選況，更跌破了張家甚至政界的眼鏡，結局出人意料，箇中原因更耐人尋味。

張嘉郡的姑姑張麗善八年主政雲林，不僅政績可圈可點，更讓張派在地方組織的向心力，推至高峰，選前各項民調或政界評論，勝選始終都站在張嘉郡的一方，殊料昨天開票兩人差距票數一直在千票內起落，直到深夜還沒有人敢宣布當選。

藍綠大戰之所以打成這般局面，一般認為原不被看好的劉建國，在總統賴清德破例擔任競總主委，且兩個月八度來助選，火力集中在張家政治世襲違背民主的議題，加上劉建國與蘇治芬山海整合及洋流外溢效應，帶來選舉利多。綠營人士分析，這次綠營可說贏在戰術，在張嘉郡本命區的大票倉虎尾和土庫兩鎮，採取不提名鄉鎮長策略，讓對手同額參選，也讓選民不想投票，無形中拉低張的總得票數，使得張嘉郡「會贏卻輸」。

這場大戰，最終以劉建國險勝戲劇性結局，扭轉了雲林政治版圖變動，下一場立委的補選，將又是一場大戰登場。