雲林縣長選舉戰況空前激烈，國民黨候選人張嘉郡與民進黨候選人劉建國從開票之初便陷入激烈拉鋸，張嘉郡競總一度以領先八百六十三票領先宣布當選，後發現票數有誤，急踩煞車。直到深夜十一時十九分，中選會才公告，劉建國以一百七十三票之差贏得縣長選舉。

雲林縣長選舉藍綠票數差距一直在千票左右迴旋，到晚間八點二十五分開票結束，張嘉郡競總計票以八六三票之差險勝劉建國，張嘉郡開票晚會銀幕隨即出現「勝利」「當選」，全場歡聲雷動，並說張嘉郡馬上到會場宣布勝選。

不料，不到五分鐘情況急轉直下，傳來劉建國倒贏張嘉郡九十三票，劉的支持者在競總搖旗吶喊，情緒沸騰。但劉建國陣營不敢自行宣布當選，雙方直到深夜仍等待中選會統計結果。

張嘉郡（左）現身對支持者說明選舉結果，指內部計票勝選，但仍待中選會最後確認。記者蔡維斌／攝影

原要宣布勝選的張嘉郡隨後遲遲未到會場，劉建國也遲未出面，雙方都派人前往縣選委會了解狀況，情緒緊張。縣選委會將再進行計票，雲林警方也開始加派警力，以防萬一。深夜十一時十九分，中選會公告劉建國得票十七萬八三五七票，得票率百分之四十九點二一；張嘉郡得票十七萬八一八四票，得票率百分之四十九點一六，相差一百七十三票，差距僅○點○五個百分點，劉建國競總歡聲雷動，放煙火慶祝。選罷法規定，縣市長選舉得票數最高與次高候選人差距在有效票數千分之三以內，次高票候選人可依法聲請重新計票；張嘉郡說，三天內向法院聲請驗票。

雲林縣長張麗善二○一八年擊敗李進勇，二○二二年再以五萬四千多票大勝劉建國，此次全力輔選姪女張嘉郡，希望延續張家在雲林的政治版圖；劉建國則是連續兩次挑戰張家，這次終於成功。