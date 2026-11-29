國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（中）與立委傅崐萁（右）昨晚近九時到競選總部，向支持者承諾創造美好花蓮。記者王燕華／攝影

花蓮縣長三腳督選情激烈，國民黨徵召的游淑貞面臨兩名昔日藍營同志張峻、魏嘉賢夾擊，三人得票一路緊咬，最後游淑貞僅以三五七票之差勝出；落敗的張峻表示，今將向法院聲請驗票。游淑貞發表感言時說，在這裡無分你我，此時此刻花蓮人團結一心共同為花蓮努力承擔、共同創造美好花蓮。

這場史上最膠著的花蓮縣長選舉，昨天四時開票，三人選情一路纏鬥，晚間七時十五分魏嘉賢先宣布敗選退出戰局，一路緊咬的張峻八時許上台鞠躬致謝。中選會最後資料顯示，游淑貞六萬三○一三票，張峻六萬二六五六票，僅差不到四百票。

張峻表示，鄉親想要改變的心，「張峻都知道，也都感受到了，今天，差這麼一些些，是自己努力不足，一定會勇敢承擔」。

張峻指出，與對手游淑貞差距不到五百票，無效票超過二千五百票，符合法定差距在千分之三的驗票空間，會聲請驗票並保存選票，相關準備會立刻跟團隊行動，「就等待法院到時候來驗票的結果，輸這一點點不會打擊到我的士氣。」預計今天上午十時卅分到花蓮地方法院聲請驗票。

游淑貞晚間八時五十五分與傅崐萁到設在縣黨部的競選總部，多次鞠躬向支持者致謝。支持者大喊「游縣長、我愛妳」，不少女性支持者上前擁抱。

因差距極微，游淑貞面色凝重，沒有勝選的喜悅，也未宣布勝選，只是感謝支持者，表示會用毅力、耐力、智慧、創意來走好每一個穩健的路，也會尊重所有三十一萬鄉親意見、也願意納入不同的聲音，作為未來施政方針。會落實○到一百二十歲的全民照顧與社會福利，以及普發二萬來擴大內需等承諾。

媒體詢問對手提驗票的看法，游淑貞未回應；傅崐萁說「一切依法行政」，隨後兩人同車展開謝票行程。