傅崐萁夫婦執掌花蓮縣政長達十七年，隨著徐榛蔚年底卸任縣長，花蓮即將迎來「後傅家時代」，但此次選舉泛藍三腳督，在反傅勢力未能整合下，傅家力挺的國民黨游淑貞仍僅以數百票險勝，傅家以往的支持度未能完全轉移，對「傅家王朝」是一大警訊。

花蓮縣長三名選將都是泛藍背景，選戰初期無黨籍魏嘉賢、張峻未能整合，各自宣布參選，反傅陣營鬧分裂，讓游淑貞維持一定看好度。但張峻、魏嘉賢同為藍營出身，張峻曾任國民黨花蓮縣黨部主委，即使國民黨在花蓮根基極為穩固，游淑貞仍面臨票源遭瓜分的危機。

張峻去年因不滿立委傅崐萁在光復舉辦堰塞湖災後重建座談會，未邀請部分在地民代及災民參與，衝入會場，甚至一腳踹向傅面前的桌子，「驚天一腳」迅速成為政治話題，逐漸累積政治聲量。魏嘉賢則靠著家族長期扎根及個人特質與魅力，吸引中間選民穩紮穩打，讓選戰一直呈現三腳督的局面。

為鞏固藍營基本盤，游淑貞強打「正藍軍」，憑國民黨組織優勢，持續與其他執政鄉鎮市長及議員聯手掃街拜票，傅崐萁、徐榛蔚夫婦一路加持，徐榛蔚還請假陪著車掃；另一方面，幾場大型造勢活動請來盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜等黨內重量級人物接連站台，展現藍營團結氣勢，為她增添不少選戰動能。

國民黨原本打的算盤是將主軸拉成藍綠對決，形成棄保效應，再以藍營基本盤優勢勝出，不過未能奏效，成為「反傅」、「挺傅」之爭，最後只能驚險勝出，未來還要進入張峻主張的「驗票戰場」。

四年前徐榛蔚以九萬六六四五票、近百分之六十五的得票率獲得連任，四年後游淑貞僅獲不到四成選票，總計少了三萬多票，顯示傅家選票未能成功轉移給游，也代表著反傅力量已逐漸壯大。