雲林縣選舉從開票到結束一路呈現膠著，起先張嘉郡以863票勝選，但後來傳出劉建國倒贏93票，票數落差太大，選委會進行驗票，中選會晚間11時25分宣布驗票結果，劉建國總得票數178357票，張嘉郡178184票，劉以173票之差險勝張，張嘉郡今晚在得知結果後表示，中選會公布的廢票數高達八千多票，她將於三天內向法聲請驗票。

雲林縣長選舉出現前所有未有的局面，劉建國和張嘉郡得票數一直在百票之間拉鋸，直到開票結束，雙方所獲得的票數不一，張嘉郡一度勝選，後來又說劉建國小贏，今晚中選會進行驗票，最終結果劉建國以173票人險勝，劉才正式宣布當選。

張嘉郡得知中選會驗票結果後，眼睛泛淚向支持者宣布結果，她說，中選會驗票結果出來，和她內部的票數有落差，且廢票數高達八千多票，她將依選罷法再聲請驗票。