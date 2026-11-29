苗栗縣頭份市長選舉今天下午4點開票後就展開近5小時的拉鋸戰，親綠無黨籍頭份市長候選人與國民黨籍候選人徐功凡的得票數相近，互有領先，讓雙方支持者看得心驚膽跳，將近晚間9點情況較明朗，曾玫學自行計票以2萬6628票對上徐功凡2萬6343票，確定以285票的些微差距勝選並抵總部發表感言，這場選戰堪稱頭份鎮、頭份市長選舉史上最激烈驚險的一場硬仗。

苗栗縣選委會晚間10點30分過後公布頭份市長實際投票結果，曾玟學得票數為2萬6264、徐功凡為2萬6059票，兩人票數差距更縮減為205票。

曾玟學表示，開票後總部派員至各投開票看票，但差距一直很小，且互相拉鋸不斷，大家心裡都很緊張，且有些票數都對不起來，直到晚間近9點議會派員送來當選賀詞，心中才篤定勝選並出面向支持者致意。這次頭份市長選舉，感謝徐功凡議員和他兩人相互砥礪，各自提出好的政見要讓頭份變得更好，他的政見是為頭份未來10年作規畫，上任後將全力落實。

由於這場選舉差距太接近，曾玟學的支持者一直聚集在曾的總部前，議論紛紛，有人說贏了300多票，後來又變成200多票，雖然數字不一定準確，但大家心情已愈來愈激動，感覺曾玟學已當選，在場不斷高呼「頭份的市長曾玟學」。

徐功凡的競選總部與曾玟學總部相隔「整開五」的市地重劃區，可相互遙望，但徐總部氣氛低迷，總部人員感嘆徐有一百多張廢票，在雙方差距如此小的情況，對選情影響大。