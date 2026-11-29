台中市長選舉，何欣純開票一路領先，與江啟臣的得票一直有幾千至2萬餘票的差距間，最後終於勝出，過程十分驚險。她從原先並被不看好，到最終能驚險獲勝，除了洋流的外溢效應，她的個人特質和選戰策略多元，都是贏得這場選舉的主因。

台中市向來有搖擺州之稱，江啟臣以些微差距落敗，再次驗證即使有同黨市長盧秀燕8年執政的優勢，政權也不一定容易轉移。所謂的接棒之說，最後還是得由市民來決定。

何欣純笑聲爽朗、經常面帶笑容的個人特質，在選戰中和江啟臣穩重內斂有明顯的對比。讓原本知名度不及江啟臣的她在選戰中逐步加溫。即使原本並不看好，後期又被爆出丈夫行賄判刑、未支持老人福利法修法等事，但她的耐力十足，未見她的情緒受影響；加上有洋流相助，都維持她的氣勢不墜。

江啟臣雖有盧秀燕的執政基礎，以及盧的大力輔選，但選戰以來，一路主打藍營基本盤，選戰策略基本採取守勢。面對何欣純除了基本盤，還積極開拓青年票源，主張成立青年局，以及率先表示要改革敬老愛心卡，票源多元又能切進生活面，甚至競總都能變身夜市，都為選戰加分，也逐漸侵蝕了江啟臣原本的優勢。

台中市自盧秀燕擊敗林佳龍後擔任兩屆市長，任內基層建設頗多，此次政權重新翻轉，藍天變為綠地。對於需要中央和地方積極合作的重大建設，像是捷運興建、台中國際機場擴大、無人機和機器人的產業發展、關係市民生活的巨蛋和超巨蛋未來的經營、會展和演唱會經濟的開拓等，是否會發揮加乘的助益，值得市民期待。