九合一地方公職人員選舉，連江縣率先完成開票，國民黨籍縣長候選人王忠銘和無黨籍曹爾元暌違四年二度對決，最後王以四四九四票，擊敗曹的三二一一票。王忠銘說，這次選舉是對自己過去四年施政表現的檢視，未來四年將打造韌性智慧島嶼，以人才為核心，透過培才、育才、留才政策，讓更多優秀人才願意留在馬祖。

昨天投票日，馬祖天氣晴朗，四鄉五島各投開票所自一早便有民眾前往投票，展現地方選舉的參與熱度。連江縣投票率約百分之六十八點六八，因為選舉人口不多，開票作業快，傍晚五時許選情逐步明朗。

王忠銘得票數超越當選門檻後，隨即宣布當選，競選總部現場響起歡呼聲與鞭炮聲。在立委陳雪生、前縣長劉增應陪同下，王忠銘感性說，選舉期間走訪四鄉五島，聽見許多基層民眾對地方建設、公共服務、生活環境等環節提出的意見，也看見鄉親對縣政需要改善與調整之處的期待，這些聲音都是未來施政的重要參考，將逐一納入後續規畫，服務更貼近民眾生活。

地方認為，選舉結果反映馬祖選民對過去四年縣政的評價，也展現對未來發展的期待。王忠銘能夠勝出，除了現任優勢，民生政見、政策延續性及地方政治組織的支持，都是重要因素。

其中地方組織的整合是一大助力，選戰期間，陳雪生、縣議長張永江、副議長林明揚及多位議員，及南竿、北竿、莒光、東引四鄉長均表態支持，完整的地方政治網絡增添助力。