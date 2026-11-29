澎湖縣長當選人陳振中是湖西鄉沙港人，在澎湖念完小學到高中，大學到台北念文化大學，畢業後返回到故鄉進入公務體系，翻開他的從政經歷，最常提起的不是任何一項大型建設，而是圖書館和書。

二○○二年，陳振中接任湖西鄉立中正圖書館館長，當時圖書館每年的購書與設備預算只有二萬元，館藏多是舊書和政令宣導品，他向鄉長爭取把預算提高到一年十萬元，又向中央申請改善經費，把圖書館整修一新。他曾說偏鄉和都市最大的落差在於視野，要補足這個落差，就要靠閱讀。

二○○六年，他首度當選湖西鄉長，圖書館也成了他推動政策的地方，那時就開始照顧新住民，由鄉公所和監理站合作，借用圖書館的空間開課，幫新住民考駕照，讓她們在島上的生活更方便。

他在鄉長任內重視文化建設，前後出版了約卅本書，包括湖西鄉誌、地方宮廟史，還有用漫畫介紹湖西鄉的讀本，希望把地方的歷史記錄下來，也讓孩子更容易認識自己的家鄉。

二○○九年他同額競選連任，之後轉戰縣議會、連任兩屆議員，二○二二年又回頭競選湖西鄉長，拿下第三任。第三任任內推動新建湖西鄉立圖書館，總經費九千六百萬元、採木構造的新館目前正在鼎灣施工，今年十一月鄉公所還爭取到企業捐贈全鄉第一輛行動圖書車，到各國小巡迴。

他透露，自己其實並不喜歡從政，但卻須在政途中才能找到改變社會的機會，這次代表國民黨參選澎湖縣長，將是他另一個回饋家鄉，改造家鄉的起點。