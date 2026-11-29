澎湖縣長選舉結果出爐，國民黨陳振中以二萬一千八百卅二票、得票率百分之四十二點二四，擊敗民進黨吳淑瑾、無黨籍葉竹林等五人，以五千六百卅四票之差，替國民黨收復四年前丟失的政權。地方政界分析，陳振中勝選主因在於基層經營扎實及泛藍選票後期集中，民進黨徵召「政治素人」吳淑瑾，亦埋下變因。

陳振中開票後一路領先，昨天晚間七時十五分得票破二萬，在馬公市民族路競總宣布當選，數百名支持者齊喊凍蒜，煙火鞭炮齊放，他說「但我想這是責任的開始，高興的話應該就是短短的一個晚上而已」。

陳振中從村幹事起步，歷任三屆湖西鄉長、兩屆縣議員，公務經歷逾卅年，在地方政壇以「好好先生」聞名，未結宿敵，前縣長王乾發、前立委林炳坤等藍營大老全力相挺，他在競選期間也提出垃圾淨零、醫療救護、四季觀光及幼兒園餐食免費等政見。

民進黨原規畫現任澎湖縣長陳光復拚連任，不料他大年初一意外重傷，立委楊曜又因健康因素無法接棒，至六月中旬才徵召陳光復妻子吳淑瑾參選，布局晚於國民黨。

吳淑瑾形象親和，但首次參選即挑戰縣長，同情票未能轉化為勝選支持，得票一萬六千一百九十八票、得票率百分之三十一點三四。吳淑瑾昨天晚間七時許宣布敗選，感謝支持者「沒有大家，我不可能走到今天」，坦言個人努力不夠，也恭喜陳振中「期待新縣長帶領著我們深愛的家園，繼續幸福前進」。

葉竹林曾兩任馬公市長，四年前以無黨籍參選拿下約三成選票，「三腳督」導致國民黨失去政權，今年在野整合再度破局，原被視為陳振中最大變數，但他此次僅得一萬零三百十三票、得票率百分之十九點九五，比上屆少五千多票，顯示泛藍選票大多回流。