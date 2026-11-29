金門縣長選舉出現史上少見的「七搶一」局面，選情卻始終難見火花。國民黨陳玉珍一路領先，最終以二萬八七五○票、得票率百分之六十三點五勝出，不僅締造全國最高得票率，也寫下金門縣長選舉史上最高票紀錄。陳玉珍昨晚感謝鄉親交付重任，強調勝選是實現改變的開始，未來將以「金門優先」為施政核心，全力推動地方發展，回報鄉親信任。

「金門不只是我的故鄉，更是我一生的牽掛。」陳玉珍感性表示，將以實際行動與施政成果，證明這份託付沒有白費。身為金門有史以來第一位女性縣長，未來將更加重視女性地位提升，讓女性在公共事務及地方發展中有更多參與空間。

從首位女性立委到首位女性縣長，陳玉珍再為金門政治史寫下新頁。地方人士分析，陳玉珍一路領先，雖面對六人夾擊，卻幾乎「拔劍四顧無敵手」，宛如「一個人的武林」。除了國民黨基本盤及金門最大的陳姓宗親網絡雙重加持，更重要的是她多年來勤跑基層、累積服務口碑，對手知名度、經驗和她相差懸殊，讓這場選戰從一開始就呈現一面倒。

地方分析，金門選舉向來重視政黨與宗親兩股力量，陳玉珍獲國民黨提名，掌握泛藍基本盤，陳姓又是金門第一大姓，她獲陳氏宗親會支持，兩股力量相互疊加，無論組織動員或基層固票，都占絕對優勢。地方人士認為，這也是其他候選人難以跨越的門檻。

不過，光有組織票還不足以解釋她的高得票率，現年五十三歲的陳玉珍出身政治世家，父親陳水木曾任縣議長，她廿七年前返鄉擔任父親助理，之後歷任縣議員，二○一九年以無黨籍身分參加立委補選，成為金門首位女性立委，從地方議會一路走進中央。

不少民眾認為，陳玉珍最讓人有感的，是「肯衝、肯做、夠骨力」，在立法院問政風格鮮明，被稱為「金門女戰神」，且多年來頻繁往返台金，被笑稱把飛機當計程車。有人直言，選舉時人人都會開支票，但平日有沒有替地方爭取、是否找得到人，才是最實在的口碑。

選戰初期，外界一度關注現任縣長陳福海是否力挺副手李文良，形成陳氏宗親分裂及跨姓氏聯盟，但陳福海的兒子也投入縣議員選舉，加上陳氏宗親整合等因素，對李文良的輔選態度相對保留；加上李文良雖是金門女婿，卻非在地出身，部分選民認同上仍有不同看法。

前縣長、國民黨金門縣黨部主委楊鎮浯說，陳玉珍勝選與預期相符，反映出地方對她多年來努力的肯定，不過勝選只是新的開始，未來還有不少挑戰，須接受鄉親檢驗。