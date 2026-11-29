九合一選戰揭曉，「洋流」無疑是此次選戰焦點，但在諸多選舉亂象之中，也有可檢討之處。民進黨對於選舉機器的巧妙操作，以及其迸發的創造力令人嘆服，或許有機會贏得選舉，卻也創造出更無交集、更民粹、更脆弱的民主。

選舉無非是一門廣告學的應用，民進黨在這次選舉中可說是發揮到淋漓盡致。首先，在於台北市長候選人沈伯洋基本人設的重建，系統性地將原本在立法院好戰、口不擇言的形象重置，包裝成理性包容，絕不口出惡言的君子、暖男。這一套戲法在陳其邁當年補選高雄市長時已操作過一遍，此次堪稱駕輕就熟。

透過善用不同平台的宣傳，甚至過度誇大的讚美，沈伯洋得以在今年偏冷的選情中突圍，逐漸浮上檯面，成為輿論話題人物，也讓民進黨打造出屬於沈伯洋的「洋流」品牌。

而「洋流」作為沈伯洋乃至於民進黨的競選核心，不只與沈的個人綑綁，同時涵括了綠營支持者在去年大罷免之後產生的集體焦慮，以及對國會在野多數累積的強烈不滿，從而產生的報復性心理。

在這樣的情緒加持之下，沈伯洋也在選舉後期得到進一步的「神化」，讓支持者不只與沈伯洋所包裝出的形象產生正面連結，更賦予他「救世主」的內涵，被寄予拯救民進黨地方選情，為民進黨扳回一城的龐大期待。

由於部分死忠支持者心中建構出自由對決威權、理性對決非理性、專業對決不專業的想像，甚至在對抗中共的潛台詞中演變成善與惡的對決，讓這些支持者得以帶著自以為是的正義發表言論，乃至於勇於排擠意見不同的選民，讓原本因為社群網絡眾聲喧嘩而高度兩極化的政治生態，更走向極端，也讓正經且複雜的政策討論、對話，無法在輿論平台上生存。

當兩邊選民各自遁入同溫層、舒適圈，甚至有的公民乾脆選擇噤聲，以迴避爭吵或網路霸凌。「洋流」看似沛然難擋，卻也成為不同意見者眼中的「亂流」。