九合一選舉結果揭曉，民進黨拿下10席縣市長。黨內分析，在總統信任度與滿意度過半等有利條件下，加上候選人特質、「洋流」外溢效應，成為民進黨得以突破的因素之一。此外，民進黨主席賴清德堅持提名青壯世代參選，也為民進黨培養未來接班梯隊。

民進黨1986年創黨後，1989年地方選舉一舉取得6席縣市長；2014年拿下13個縣市，是創黨以來最佳成績，不過，2022年僅拿下5席，是創黨以來最差紀錄。

2025年大罷免，31名國民黨立委罷免案全數未通過，民進黨遭遇重大挫敗。不過，今年九合一選舉，民進黨重整旗鼓，雖然失去原本執政的澎湖縣，但保住嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，更拿下宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義市及雲林縣，成功翻轉部分藍營執政地區，取得10席縣市長，地方政治版圖出現明顯變化。

黨內人士分析，民進黨這次能在縣市長選舉取得突破，除候選人個人特質、長期經營地方組織，以及選戰主打正向論述與政策對決外，整體政治環境也提供有利條件。尤其拿下台中市及彰化縣等具指標意義的縣市，也反映地方選戰策略奏效，顯示選民對民進黨的支持。

其中，兼任民進黨主席的總統賴清德提名布局及世代交替思維，是這次選戰重要觀察焦點。黨政人士指出，提名台北市長候選人沈伯洋前，黨內反彈聲浪不小，部分人士對其參選條件及選戰風險有所疑慮。另一方面，黨內多名被點名的政治明星參選意願不高，提名一度面臨選擇困難。

不過，賴清德堅持讓青壯世代承擔選戰責任，認為民進黨不能只依賴既有政治明星，也必須培養下一個世代的政治人才。

黨政人士表示，這不只是單一縣市的提名考量，更是黨主席對未來人才梯隊的整體布局。透過地方選戰，讓年輕世代有機會接受選民檢驗、累積地方經營經驗，即使部分候選人未能當選，經過選戰洗禮後，若有機會進入中央政府歷練，也可望將地方經驗轉化為政策執行及政治溝通能力。

黨政人士指出，未來若安排部分未當選的候選人入閣歷練，將有助於讓青壯世代進入執政團隊，強化政府政策論述與施政戰力。尤其選舉過程中，候選人必須直接面對地方民意、回應民眾需求，這種接地氣的歷練，對未來中央執政團隊而言，也是重要的實戰經驗。

在整體執政環境方面，黨內人士指出，賴政府執政以來，台灣經濟展現韌性，執政團隊也適時調整施政腳步，推出涵蓋育兒、青年支持等18項政策措施，為地方候選人提供政策論述基礎。

此外，派系整合也是民進黨勝選因素之一。派系人士指出，選戰期間，黨內「王牌助選員」分進合擊，各派系展現團結，全力協助候選人爭取勝選。儘管部分縣市在初選階段競爭激烈，但進入大選後，黨內整合力量、一致對外，降低內部競爭對選情的衝擊。

談及「洋流」現象，黨內人士分析，這並非單一事件引爆，而是長期民意累積的結果，深層原因之一是部分民眾對近年立法院朝野對立、政治內耗及無止境的攻防感到厭倦。當選戰重新回到候選人特質、政策內容與城市願景的競爭，反而更容易吸引希望降低政治對立的選民。

黨政人士認為，這次地方大選不只是民進黨走出大罷免挫敗、重新整隊的過程，也讓賴清德的世代布局有機會透過選戰實踐。從候選人提名、派系整合到未來入閣歷練，如何將地方選戰累積的人才與經驗轉化為中央執政能量，將是民進黨下一階段的重要課題，也牽動2028總統及立委選舉布局。