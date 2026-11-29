九合一大選落幕，選前「司法介選」質疑聲浪不斷，檢調偵辦案件是否公平，引發諸多爭議。學者認為，檢調應建立統一辦案標準及模式，降低司法「大小眼」疑慮，國家機器造成選舉的不公平，是對民主法治的最大傷害。

東吳大學法律系教授陳清秀指出，偵辦犯罪是檢調單位的職責，理論上若有合理的懷疑及相關事證，認為某些人可能涉及犯罪，就有義務主動偵辦，但行使公權力應符合公平待遇原則，要公平地對待在野黨、執政黨及全體國民，不能淪為政黨鬥爭的工具。

陳清秀指出，人民採取的是歸納法，如果普遍有一個現象，如被偵辦的都是在野黨的人，執政黨的人都沒有被辦，那外界就可能有合理懷疑，檢調是否沒有維持行政中立？這樣將傷及國家政府的公信力。

資深法界人士說，雖然過去查賄也常遭質疑，但今年執法被質疑的差別性特別嚴重。有退休檢察官指出，尤其選舉案件的偵辦，本來就具政治敏感性，檢警調偵辦藍營的手段與比例原則，甚至偵查期間資訊由特定媒體披露，甚至藉此帶風向的作法，都不符合正常法治國的偵查作為。

陳清秀建議，若要避開這樣的嫌疑，調查單位應針對偵辦作業要點，訂定統一的標準及辦理模式，不要讓民眾質疑檢調「大小眼」；又或者可採類似「選舉假期」，等選後再來辦理，避免在選前一、兩個禮拜去影響選情，藉以避開疑慮。

真理大學法律系教授吳景欽表示，檢察官屬行政體系，由法務部所管並隸屬行政院，獨立性相較法官較低，在選舉查察績效提高、升遷「看上頭」等因素下，易有所偏袒；目前檢方辦案僅靠「自律」，缺乏外界監督機制，執政黨曾於在野時批評司法不公，執政後卻缺乏改革動力，不斷重演。