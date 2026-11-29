九合一大選落幕，兩年來朝野提出的諸多政策也受檢驗。台北大學公行系教授劉嘉薇指出，賴政府提出多項福利、年金等政策，對選民用小確幸來掩飾朝野、憲政僵局，雖然有回應民生需求的作用，但忽略財政永續性，恐怕流於選舉操作，無法長期維持。

不單是中央執政的民進黨「撒幣」，國民黨立院黨團在選舉最後階段全力推動普發現金兩萬元、六十五歲以上健保全額補助及老農津貼加碼等立法，從得票結果顯示，也未因此拉抬藍營選情。政治學者分析，選民在大罷免後對藍綠兩黨採取觀望態度，但一年以來因國會紛擾形成的印象，加上藍營立院黨團的爭議操作，讓選民看不下去。

東吳大學政治系副教授左宜恩分析，立法院雖然已通過普發現金法案，但因行政院長尚未做出是否副署的決定，所以發酵程度有限；老農津貼補助主要受惠的農業縣，大多為民進黨近年來主要的票倉，且受地方派系影響政治較深，都是在這次選戰影響有限的可能原因。

文化大學國發所教授曲兆祥認為，選民對立法院現在的紛亂情況已經失去興趣，對於各黨推出了肉桶法案，選民雖然接受卻無感。他認為，真正影響地方選舉的仍是兩大主要因素：地方議題及整體政治氛圍。

劉嘉薇則表示，賴政府近期大撒幣拚選舉的施政包括兒少成長津貼、老農年金、撥補勞保基金及文化幣等各種「幣」，在野黨對於兒少成長專戶等政策也有提出版本，但賴政府並未接受在野黨意見，很明顯要把政績留在自己身上，就是一種選舉操作。

但劉嘉薇認為，這些做法相對都是短線思考，缺乏中長程目標，若忽略財政永續性，導致未來可能無力維持，以兒少成長津貼為例，恐怕造成父母親後續更大的負擔，更將影響人民對政府的信賴。

劉嘉薇也提醒，國家還是有很多結構性的問題沒有解決，包括重要憲政機關的大法官、中選會委員目前仍不足額，監察院、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）放空城，刻意不處理這些重要的政治問題，反而用花錢撒幣的方式，掩飾嚴峻的朝野對立和憲政僵局，等於麻痺人民，以為國家還處在很好的狀態。