九合一選舉結束，選前信民協會民調一度公布民進黨台北市長候選人沈伯洋大贏台北市長蔣萬安十五個百分點，昨天結果卻是沈落敗。民調在近幾次選舉中疑被當成助選工具或武器，引發討論。

學者表示，民調在選舉被「神格化」始於各政黨，各政黨必須檢討「全民調」初選的選才制度，並修法建立民調發布的事後究責制，才有機會讓民調重回「民意溫度計」角色。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授曲兆祥表示，選舉是民主制度爭取多數同意的工具，逐漸被國內各政黨採用成為黨內選才的工具，卻扭曲發展。

曲兆祥說，國內各政黨目前多採用全民調方式辦理初選，甚至只領先小數點或一個百分點也算贏，但設計民調題目的是人，是人就會受到各種因素影響或誘惑，因此滲透影響到真正的選舉，造成許多只為了一次選舉而生，居心不明的「一次性民調」，弱化民調應有的客觀性與中立性。

此外，法律對民調發布的規範及限制有所不足。曲兆祥說，大家最熟知與民調有關的罰則是「選前十天不得發布」，其餘對民調的規定多是發布須揭露資料，最重要的是沒有究責制度，讓有心操作選舉民調的特定人，因為可能獲得利益而有恃無恐。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，建議社會要有共識，選後對在選前有發布過民調的媒體、組織「算總帳」，要求交出民調的原始檔案供學術單位檢視並向公眾報告，甚至修法課以刑責，才有機會讓民調恢復「民意溫度計」的客觀、公正角色。

學者指出，早期民調工具化，用於「棄三保二搶第一」，或把同陣營隊友拱成出頭鳥；這次地方首長選舉，雖然多為朝野一對一，但特定團體發布民調的時機與內容，扮演造勢助攻的角色。

淡江大學全球政經系教授包正豪表示，要論把民調當成選戰工具的程度，台灣在世界上恐怕無人能出其右。

包正豪說，這像考試引導教學，大家就想辦法在民調中獲勝。至於民調過程，包正豪引用北京同仁堂藥房牌匾「修合無人見，存心有天知」，這和配藥一樣是良心事業，細節藏在魔鬼裡，「你如果動手調整，嚐到甜頭，就會一直弄了」。