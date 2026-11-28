雲林縣長選舉今天（28日）開票，國民黨候選人張嘉郡與民進黨候選人劉建國一路纏鬥，從開票之初便互有領先，雙方票數始終無法拉開差距，直到晚間才逐漸明朗，張嘉郡最終以863票（以中選會公告結果為主）差距險勝劉建國，宣布當選驚險接棒姑姑、現任縣長張麗善。這場選戰不僅是藍綠雲林執政權之爭，也讓張家政治版圖再度延續，成為雲林政治史上首度有同一家族三人先後擔任縣長的政治紀錄。

2026-11-28 20:26