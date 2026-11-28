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8位區域立委當選縣市長 缺額3個月內須補選
九合一選舉今天落幕，共有8位民進黨、國民黨的現任立委當選縣市長，且都是區域立委，依公職人員選罷法規定，應在立委出缺之日起3個月內完成補選投票。
據晚間開票結果，民進黨部分，立委何欣純當選台中市長、陳亭妃當選台南市長、賴瑞隆當選高雄市長、陳素月當選彰化縣長、劉建國當選雲林縣長、蔡易餘當選嘉義縣長、王美惠當選嘉義市長；國民黨部分，立委陳玉珍當選金門縣長。
因8位當選縣市長的藍綠立委都是區域立委，依公職人員選舉罷免法第73條規定，立法委員於就職後因故出缺時，區域及原住民選出者，應自出缺事由發生之日起3個月內完成補選投票。
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