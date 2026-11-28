九合一地方選舉落幕，民進黨在新竹縣長及竹北市長取得勝利。民眾黨主席黃國昌表示，盡管民眾黨無法跟國民黨互相匹敵，但是早已向全國人民展現重要的原則跟價值，「我們答應要合作就會說到做到」，如果有人破壞原先的承諾跟協議，民眾黨也絕對不會害怕競爭。

回顧新竹縣竹北市長提名過程，藍白原先有意共推人選卻破局，民眾黨隨即決議新竹縣各級選舉不再受「民眾黨與國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」拘束，並且自主決定合作對象與選舉布局。根據中選會開票結果，民進黨在新竹縣長及竹北市長取得雙重勝利。

針對地方選舉開票結果，黃國昌與民眾黨創黨主席柯文哲晚間率領多位黨務主管舉行記者會。黃國昌受訪時表示，盡管民眾黨在資源、人數及組織無法與國民黨相互匹敵，然而過去早已展現重要的原則跟價值，「我們答應要合作就會說到做到」，如果另外一方破壞原先的承諾跟協議，民眾黨該競爭的時候也絕對不會害怕。

黃國昌說，對於竹北市長選戰，民眾黨捍衛堅信的價值，同時也激勵全國候選人，盡管最後無法成功當選，但是也打出漂亮的一仗。至於未來與國民黨的競爭合作，「我們答應要做的事情就會做到，但是如果違反要我們要捍衛的價值，民眾黨一樣會挺直腰桿，做該做的事情，只有堅持正確的價值，才能夠得到選民的尊重跟信任。」

此外，民眾黨在北部議員席次大有斬獲，然而在中南部縣市選情未如預期。黃國昌表示，民眾黨雲林縣議員陳乙辰順利連任，雲林縣議員候選人林宜豊、台南市議員候選人陳詩薇也成功當選，對於接下來在雲嘉南區域的深耕茁壯會有相當大的幫助，而比較遺憾的則是高雄市議員候選人林于凱、屏東縣議員候選人林育先。

黃國昌說，不管是林于凱還是林育先，他們都是非常優秀的從政同事，民眾黨沒有任何灰心喪志的理由，未來只能夠持續努力。

至於藍白合作縣市選舉結果，黃國昌指出，兩黨合作在基隆市、台北市及新北市都有具體成果，至於宜蘭縣及嘉義市「或許是我們的努力不夠」，站在民眾黨的角度就是深刻檢討、持續努力，沒有任何其他藉口，「最重要的事情，還是要持續把政策願景跟價值每一個縣市的角落。」

柯文哲受訪時則表示，民眾黨秉持理性務實科學的態度，選情分析需要經過相當長的時間，「至少要一兩個星期，現在沒有辦法回答」，況且民眾黨實際當選的議員席次也都還不確定，目前沒有相關數字因此無從分析。