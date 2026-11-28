南投縣長選舉結果揭曉，國民黨現任縣長許淑華以16萬9905票、得票率62.5%順利連任，大勝民進黨候選人温世政的10萬1958票。温世政雖有賴清德總統及綠營政治人物輪番站台，仍無法扭轉選情，許淑華則憑藉施政成績、藍白整合及綿密地方組織，從選戰初期便建立領先優勢。

許淑華此次勝選，施政成績是最大底氣。她任內償還91億元債務，達成零負債，並推出65歲以上長輩免健保費、擴大敬老愛心卡使用範圍等政策，施政滿意度及民調肯定度均超過八成。南投高齡人口比例偏高，老人福利直接觸及選民需求，也讓許淑華的執政優勢轉化為選票。

相較之下，温世政雖出身草屯，卻長期在新北執業，返鄉參選時間短，地方人脈及組織基礎相對薄弱。民進黨為拉抬選情，動員賴清德及多名中央政治人物接力站台，但中央助選聲量始終難以轉化為地方選票，形成中央造勢熱鬧、地方支持度卻未能同步升溫的落差。

温世政選戰期間主打名間焚化爐、埔里垃圾掩埋場等環境爭議，試圖藉由地方民意反彈打開選情缺口，但相關議題難以擴大成全縣共同關注的選舉主軸。許淑華則沒有隨對手起舞，持續強調財政改善、老人福利及縣政建設，讓選戰焦點維持在自己較有優勢的領域。

許淑華另一項勝選關鍵，是地方組織的全面動員。她以「13+1全壘打」串聯縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮民代表及村里長等各層級人馬，雖然未達目標，卻建立從縣政到基層的完整支持網絡。加上藍白整合降低泛藍分票風險，許淑華不僅穩住國民黨基本盤，也透過跨黨派互動擴大政治支持。

這次許淑華以62.5%得票率連任，與温世政拉開25個百分點差距，顯示南投地方選舉仍高度重視執政成績與基層組織。温世政獲得超過10萬票，卻未能突破既有政治版圖；許淑華則不只守住縣長寶座，更進一步鞏固在南投地方政治的主導地位。

許淑華連任成功，不僅守住南投縣長寶座，也進一步鞏固她在南投地方政治的影響力。記者江良誠／攝影