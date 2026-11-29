高雄市由民進黨候選人賴瑞隆接棒市長，他昨（28）日發表勝選感言表示，將在市長陳其邁打下的良好基礎上，全力以赴，繼續讓南方崛起、邁向國際。

賴瑞隆昨日感謝市民、歷任市長、競選對手，未來將全力以赴讓高雄全力向前，強調四個第一：市民、市政、專業、高雄都要第一，「選舉的結束，就是責任的開始。」他將籌組最堅強團隊，開始工作、工作、工作。

賴瑞隆競選期間，以「大南方計畫」為財經政見主軸，提出「一機場、三中心、產業六支箭」。三中心分別聚焦AI算力暨應用服務、半導體先進製程與封測、校際研教與人才培育；六支箭涵蓋基礎工業升級、半導體聚落、AI算力與應用、海洋經濟、農漁業及觀光。

招商重點是「大亞灣計畫」，賴瑞隆規劃利用原205兵工廠約58公頃用地，引進企業總部與智慧商辦，透過大眾運輸導向開發串聯既有會展、藝文與觀光設施。

他也主張爭取算力及雲端業者在高雄設立實體公司、增加在地研發投資，結合碳交所與亞資中心高雄專區，發展綠色金融與金融科技。