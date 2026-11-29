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六都新局動起來 衝經濟拚科技 / 「台南」陳亭妃 聚焦大南方新矽谷
台南市由民進黨候選人陳亭妃勝出，也是台南第一位女性市長，她昨（28）日發表勝選感言表示，過去走訪台南37區，會將所看見的問題轉化為具體市政，接下市長重責大任，將以行動回應鄉親期待，讓大家看見不一樣的台南。
針對光電議題，陳亭妃指出，早在去年就已在立法院積極築起防火牆，透過立法院相關決議，要求台南水庫不再核發新光電執照，並要求成立監測小組，接任市長後將積極推動監測小組成立，持續監督水質與環境安全。
陳亭妃在競選期間，將經濟願景整合出「科技三軸」決定台南下個十年的關鍵建設。
第一軸是後壁花卉產業園區，讓台南農業生技可從地方工程走向中央級國家建設。
第二軸是南科園區。台積電是護國神山，南科是台灣產業未來。從一期到三期，甚至未來的南科四期可能落腳在沙崙，要持續鞏固高科技實力。
第三軸是沙崙綠能科學城，包含AI運算中心、大南方新矽谷計畫都將在此放大能量。從綠能、儲能到淨零科技，沙崙正成為南台灣最具潛力的前瞻創新基地。
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