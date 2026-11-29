台中藍天變綠地，由民進黨候選人何欣純勝出，是六都唯一變天。何欣純昨（28）日發表勝選感言表示，未來四年將全力以赴，實現對市民朋友承諾，打造台中成首都格局的國際城市。

何欣純也向此次競選對手、立法院副院長江啟臣喊話，期盼未來「地方中央攜手，共同為台中努力」。她強調，未來上任市長後，會用人唯才、不分黨派，讓市府同仁與市民朋友齊心打拚。

何欣純在競選期間提出「三個第一、一個大」城市願景。其中「產業智慧升級第一」，將以打造「無人載具智慧製造中心」帶動在地供應鏈升級；「一個大」則是推動「台中國際大機場」，讓台中產業實力接軌國際。

何欣純指出，台中擁有完整的精密機械、航太及零組件供應鏈，中小微企業與基礎工業更是台灣經濟的護國群山。面對全球供應鏈重組，台中必須掌握無人載具、AI與智慧製造新機會。

何欣純強調，所提出的「無人載具智慧製造中心」已成功爭取行政院支持，推動無人機成為台灣第二座護國神山。未來將結合台中精密加工、馬達、光學及航太優勢，整合研發測試、國際認證與量產製造。