桃園市長張善政成功連任，昨（28）日發表勝選感言表示，建設沒有藍綠，希望攸關台灣高科技產業發展的龍科三期計畫，中央與地方能加速合作，讓桃園產業發展更上一層樓。

張善政競選期間，強調用今天的建設，準備下一個20年，繼續拚桃園善好。

其中，龍科三期是桃園產業發展重要契機，未來將串聯高階IC載板、AI算力中心、產業用地及人才培育等政策，打造桃園「護國群山」。

張善政表示，桃園正在轉骨關鍵時期，下一個四年，將持續實踐城市發展藍圖，讓每位市民都能共享城市成長果實。

為落實「產業升級，接軌世界」政見，以龍科三期與航空城為雙引擎打造半導體、AI、智慧製造與航空物流基地，帶動中小企業升級與國際鏈結，將產業優勢轉化為更多好工作，讓桃園成為台灣下一世代成長核心。

張善政提出在桃園打造「第二座護國神山」，規劃在航空城產三專區第一期設置40公頃高階IC載板專區。

未來也不排除擴大到100公頃，透過分區施工、分區點交，加速廠商進場。