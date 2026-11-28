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2026嘉義縣長當選結果／民進黨蔡易餘當選 海區立委補選成派系新戰場
嘉義縣長選舉開票結果出爐，民進黨候選人蔡易餘拿下14萬9040票、得票率55.9%，贏得縣長勝選；無黨籍候選人吳品叡拿下11萬7743票、得票率44.1%，無黨大聯盟挑戰翻轉綠地失敗。蔡易餘上任縣長後，海區立委席次將出缺，成為地方派系競爭焦點。
蔡易餘2012年返鄉參選海區立委敗選，留在嘉義持續耕耘4年，2016年起當選立委連任至今，深受地方支持者肯定，今年轉戰嘉義縣長拿下56%得票率，僅阿里山鄉輸266票，其餘17個鄉鎮市得票數都高5成，顯見綠營版圖穩固。
嘉義縣海區立委席次將出缺，涵蓋朴子市、太保市等行政中心，英系將全力爭取，地方關注翁章梁卸任後動向，可能轉戰立委或收編中央，另地方也傳嘉義縣農會總幹事黃貞瑜極具潛力，目前人選仍待地方與中央溝通，尚未定案。
藍營在嘉義縣基本盤近4成，國民黨嘉義縣黨部主委王育敏選前請辭，重挫地方士氣，吳品叡今年以無黨籍身分參選，拉攏無黨及藍營支持者，選戰雖敗，但拿下44%得票率，支持者屬性跨越藍綠，被視為挑戰立委補選可能人選。
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