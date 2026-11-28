雲林縣縣長選舉結果仍混沌未明，原本傳出國民黨候選人張嘉郡險勝對手民進黨劉建國863票，但隨即傳出票數有問題，傳出劉建國倒贏93票，晚間接近10時，張嘉郡在縣長張麗善陪同下現身總部開票晚會，張嘉郡向支持者表示，據內部統計她是贏的，但最終還是要等中選會確認。

2026-11-28 22:38