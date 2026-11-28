雲林縣縣長選舉結果仍混沌未明，原本傳出國民黨候選人張嘉郡險勝對手民進黨劉建國863票，但隨即傳出票數有問題，傳出劉建國倒贏93票，晚間接近10時，張嘉郡在縣長張麗善陪同下現身總部開票晚會，張嘉郡向支持者表示，據內部統計她是贏的，但最終還是要等中選會確認。

隨後她上台向支持者說，感謝現場關心她的所有鄉親，因整個票數非常膠著，但據內部統計是贏的。雖然票數非常接近，但她還是要感謝每位支持她投下的每一票，彌足珍貴，每一票都非常的重要。

她說，假設中選會確定跟內部算出來的票數是一樣的，並作最終確認，未來她一定會用更加謙卑的態度、更加努力的行動，來回報鄉親。相信在麗善縣長奠定的基礎下，她會加倍努力，讓雲林更進步、更現代化，打開新局，謝謝大家。

張麗善也表示，每一票確都珍貴也得來不易，相信選舉結果出來，張嘉郡順利當選的話，一定扭轉雲林來回報鄉親，當然這當中她也要深具檢討，並有改善的空間，她會找出問題出在哪裡，好好檢討。

張嘉郡現身競總並向支持者說明選舉結果。記者蔡維斌／攝影

現場支持者情緒激動，當選聲不斷。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡現身到開票晚會現場，並向支持者打招呼感謝。記者蔡維斌／攝影