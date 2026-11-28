屏東縣長周春米爭取連任成功，柔中帶韌的治理風格，以全齡照顧細膩施政回應地方需求，交通建設到產業升級展現具體執政成果，為屏東未來發展奠定信心，獲鄉親肯定。

周春米畢業於台灣大學法律系，曾任法官、執業律師15年，後跨足政壇，任2屆民進黨不分區立委，從法庭走入地方，周春米藉法律專業解決鄉親困難，2022年，她寫下屏東72年來首位女性縣長紀錄，務實且細膩逐步推動縣政，讓不同年齡層的鄉親感受到政策帶來的改變。

民進黨屏東縣黨部主委徐富癸表示，周春米4年前首次參選縣長，接棒前屏東縣長潘孟安，4年來將潘孟安全人照顧政策做得更細緻、更貼近縣民生活，以完整政策論述獲各年齡層縣民肯定；並盤點各鄉鎮市需求，均衡推動地方建設，從衛生所、學校操場及風雨球場、托嬰中心、公園、遊戲場、圖書館，乃至道路、治水工程、農業及觀光設施，皆讓縣民有感。

徐富癸說，尤其屏東從傳統農漁、觀光大縣朝科技產業大城邁進，隨著台積電率供應鏈進駐、南亞科等科技產業布局，更讓縣民對屏東產業轉型及下個10年充滿期待。經4年執政歷練，也讓周春米逐步建立鮮明個人政治品牌，展現女性首長兼具細膩、溫暖與治理魄力特質，形成自身政治支持基礎。

選戰策略方面。徐富癸說，周春米團隊以「鵝樂」為核心，透過「小米粉」、「小水滴」等支持者社群串聯，以及一系列具辨識度文創商品，將政治支持轉化為生活認同，提升年輕世代及親子族群參與感，也讓傳統地方選戰呈現更活潑、更具自主參與性樣貌。

就整體政治環境而言。徐富癸說，屏東長期具有穩固綠營支持基礎，近年國會朝野衝突、中央政府預算刪減爭議，以及國民黨兩岸路線引發疑慮，進一步影響地方選民對國民黨信任；加上國民黨提名蘇清泉，其所屬醫院重大火災事件，也成為選戰中公共安全與責任歸屬檢視議題。選戰後期，「洋流」效應擴散，讓地方選舉與全國性政治認同產生連結，進一步凝聚支持者情感與投票動能。

地方人士指出，周春米與蘇清泉二度對決，周春米主打政績牌，從全國首創長照處、擴充婦幼與長照資源，到推動屏東科學園區、高鐵延伸屏東、高屏第二快速公路動工等重大建設，兼顧社福照顧與城市建設發展。

對手蘇清泉難以擺脫安泰醫院火災事件的包袱，又在選舉期間脫口生育歧視的言論引發爭議，影響社會觀感，未能展現競爭優勢，而選舉過程中提及「65歲以上免健保費、營養午餐免費等，都是縣府跟進」，對選民而言這都是縣府已在施行政策，因此較缺乏新鮮感。